«Космические выходные» прошли в Городском парке Павловского Посада

Для Павловского Посада 12 апреля — это не просто День космонавтики, а возможность вспомнить о великих достижениях в освоении космоса. В этот день город отмечает заслуги не только первого космонавта Юрия Гагарина, но и своего земляка, космонавта № 5 Валерия Федоровича Быковского, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Городской парк подготовил насыщенную программу к празднику, включающую выставку творческих работ учащихся школ округа на космическую тему. Гости смогли попробовать космическое питание на специальной выставке, а также ознакомиться с книгами и журналами на лекциях о первом отряде космонавтов.

Для детей провели мастер-класс «Моя ракета», где маленькие исследователи смогли создать свои собственные космические корабли из пластилина. Завершил вечер концерт талантливого коллектива «Элеквием».

Организаторы выражают благодарность Музею имени космонавта Валерия Быковского и Арт студии «Миг радости» за помощь в проведении этого замечательного мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.