Косметолог научила россиянок делать правильный макияж перед Новым годом

Новогоднее торжество сложно представить без игристого вина, долгих поздравлений и ярких фотографий. Врач-косметолог, основатель и главный врач клиники Elevans Елена Ильчук в разговоре с РИАМО поделилась советами, как организовать праздничный вечер, чтобы он принес только положительные эмоции, а снимки на следующий день не вызывали разочарования. Врач рекомендовала делать новогодний макияж исключительно на увлажненную кожу.

Важно учитывать и выбор косметических средств для праздничного макияжа. Избыточное количество косметики на обезвоженной коже подчеркивает мелкие морщинки и выдает усталость. Специалист рекомендует в день мероприятия использовать деликатные очищающие средства, легкий увлажняющий крем и избегать перегрузки кожи маслами и агрессивными базами под макияж. Для кожи вокруг глаз подойдут охлаждающие гели и патчи, которые уменьшают отечность и придают взгляду свежесть. Важно использовать их заблаговременно, чтобы продукты успели полностью впитаться и проявить свой эффект.

«Макияж — это финальный штрих, а не попытка спрятать уставшую кожу под плотным слоем тонального. В праздничную ночь гораздо лучше смотрится более легкий, живой макияж на ухоженном лице. Тогда и селфи, и фото с профессиональной камерой выглядят естественно, а не как маска», — рассказала Ильчук.

Забота о коже после вечеринки начинается еще до сна. За несколько часов до отдыха рекомендуется тщательно удалить макияж с помощью мягкого средства, умыться, нанести увлажняющий или восстанавливающий крем, соответствующий типу кожи, и выпить достаточно воды. Желательно спать, слегка приподняв голову — это поможет уменьшить вероятность появления утренних отеков. Утренние процедуры включают прохладное умывание, легкий лимфодренажный самомассаж, увлажняющую маску и гель для кожи вокруг глаз.

Заблаговременное планирование вечера, умеренность в тостах, разумное использование косметики и несколько часов сна — простые шаги к тому, чтобы встретить утро не только с удачными фотографиями, но и со свежим и отдохнувшим видом.

