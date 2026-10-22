Кошки спят до 20 часов в сутки и меняют позы в зависимости от самочувствия

Кошки могут спать по 15–20 часов в сутки, а позы во время отдыха помогают понять их состояние. Расслабленное тело говорит о комфорте, необычное положение может насторожить, сообщает «Крымская газета» .

По словам ветеринарного врача-терапевта Анастасии Варфоломеевой, большую часть отдыха кошки дремлют. Глубокий сон занимает около 30% суточного сна. В это время у животного могут подергиваться лапы и усы. Будить его нельзя.

Осенью кошки экономят энергию и ищут тепло. Ветеринар Михаил Шеляков предупредил об опасности горячих отопительных приборов.

«Кошка инстинктивно ищет теплые места — нагретые солнцем камни, поверхности. Когда наступает осень, мест, которые могут прогреваться через окно, становится мало или они исчезают совсем. Поэтому кошка сильнее привязывается к батарее», — объяснил Шеляков.

Врач советует не оставлять питомца в тесном закрытом помещении с горячей батареей: при свободном перемещении по дому он сам выберет комфортное место.

Свернувшись клубком, кошка сохраняет тепло и защищает живот. Поза «батон» сочетает отдых с готовностью вскочить. Сон спиной к человеку говорит о доверии, а на боку с вытянутыми лапами — о расслаблении и хорошем самочувствии.

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