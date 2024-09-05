Корпус гимназии № 18 открылся в Люберцах после капитального ремонта

Более 130 новых и 360 школ после капремонта сданы в эксплуатацию к учебному году по всей стране, в их числе 79 школ в Подмосковье. Так, в Люберцах после капремонта открылся корпус гимназии № 18, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Депутат Госдумы фракции «Единая Россия» Роман Терюшков напомнил, что доступность образования — приоритет государственной политики.

«Развитие системы образования сегодня включает не только обновление зданий, но переподготовку педагогов, их поддержку и всевозможные льготы. Важно, что в рамках партийного проекта „Новая школа“, которая реализуется совместно с Минпросвещения, производится и капитальный ремонт здания, и обновление мебели, и конечно, обеспечение наших детей и педагогов материально-технической базой. Учитывая, что и в процесс образование были внесены изменения на уровне законодательства, теперь традиции школьного образования и воспитания прекрасно сочетаются с инновациями», — сказал Терюшков.

Гимназия № 18 довоенной постройки и имела деревянные перекрытия. После масштабного капитального ремонта отвечает всем требованиям современного образовательного учреждения: учреждение оснащено новыми партами, интерактивными досками, специализированными кабинетами и благоустроенной территорией.

В Люберцах в этом году открылось 4 школы. Всего в первые классы городского округа были зачислены свыше 5300 детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.