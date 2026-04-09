Кононенко сравнил рацион россиян и американцев на МКС

Начальник центра подготовки космонавтов имени Гагарина Олег Кононенко заявил, что американские астронавты на МКС используют соусы и специи чаще, чем российские космонавты, сообщает rosbalt.ru .

Российские космонавты на Международной космической станции реже добавляют в блюда приправы и соусы, чем их американские коллеги. Об этом начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко рассказал на сессии Российского космического форума.

«Я бы не согласился с тем, что американцы не используют специи. Они как раз используют специи, кетчупы, разную продукцию такого рода в большем объеме, чем мы», — сказал Олег Кононенко.

По его словам, российские космонавты обычно начинают добавлять соусы лишь на второй-третий месяц полета, когда стандартный рацион приедается. Астронавты из США, по наблюдениям Кононенко, почти «все едят с чем-то».

Российский бортовой рацион включает около 200 наименований продуктов и напитков. Из них формируется меню на 16 суток. В него входят черный хлеб, медовый пирог, сыр, перепелка, белуга, ветчина и другие блюда.

Американское меню делает акцент на разнообразии и кухнях разных стран. В него входят специи и соусы, характерные для разных регионов, поэтому блюда чаще подают с кетчупами и острыми добавками.

