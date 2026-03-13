Конкурент Wildberries? В «М.Видео» начали продавать одежду, мебель и авто

«М.Видео» постепенно превращается в маркетплейс. Теперь на сайте компании можно приобрести не только электронику, но и одежду, мебель, посуду и автомобили. В этом убедился корреспондент РИАМО.

На сайте «М.Видео» добавились новые разделы. В их числе — «Мебель», «Автомобили», «Одежда и аксессуары», «Товары для животных». Теперь пользователи могут приобрести там не только технику, но и ножи, сумки, платья, обувь, транспортные средства.

Так, например, одна из позиций, представленных к продаже на сайте, — женская футболка, которая продается за 1707 рублей. Другой товар — брюки для женщин за 2200 рублей. Также теперь на сайте «М.Видео» продаются солнцезащитные очки.

Компанию системно перестраивают с августа 2025 года, после того, как в нее пришел бывший муж основательницы Wildberries Татьяны Ким бизнесмен Владислав Бакальчук. 13 марта 2026 года стала известно, что его назначили гендиректором «М.Видео».

Бакальчук рассказал, что собирается превратить фирму в универсальную мультикатегорийную платформу. Он хочет усилить маркетплейс, расширить ассортимент товаров и модернизировать логистику.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.