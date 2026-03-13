Владислав Бакальчук стал гендиректором «М.Видео»

Бакальчук отметил, что собирается трансформировать компанию в универсальную мультикатегорийную платформу. Он уточнил, что «М.Видео» системно перестраивают с августа 2025 года.

В компании усиливают маркетплейс, ускоряют онлайн-продажи, модернизируют IT-инфраструктуру, а также логистику, расширяют ассортимент за пределы электроники.

«В фокусе — рост эффективности, развитие цифровых каналов и дальнейшее масштабирование маркетплейса», — отметил Бакальчук.

Либ был назначен председателем совета директоров. По его словам, на этой должности он сконцентрируется на стратегическом развитии компании и контроле за исполнением ключевых решений совета директоров.

Бакальчук с августа 2025 года был главным исполнительным директором «М.Видео».

В 2024 году Бакальчук во время встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым рассказал, что его жена связалась с «непонятной» компанией, из-за чего стала терять бизнес. Он выступал против сделки. Татьяна же отметила, что ее муж знал о слиянии с Russ. В феврале 2025 года супруги официально развелись.

