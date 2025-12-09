Конфеты-рюмки с крепким алкоголем: почему такие сладости продают школьникам

Шоколадные конфеты со спиртным не относятся к алкогольной продукции, поэтому продаются без ограничений. А родителям зумеров, покупающих их, стоит провести с ребятами воспитательную беседу, сообщил РИАМО адвокат Вадим Багатурия.

Очередная новость о нездоровых увлечениях подростков взбудоражила Сеть. Теперь школьники хвастаются приобретенными конфетами с крепким алкоголем внутри. Шоколадки с градусом стали популярны среди зумеров, ведь их можно легко купить и пронести с собой куда угодно.

«Конфеты с алкоголем не относятся к продукции, которая подлежит продаже с акцизными марками или изготовление которой подлежит лицензированию. Потому что считается, что по всем ГОСТам содержание алкоголя там не в такой степени, чтобы конфеты приравнивались к алкогольным напиткам. То есть концентрация алкоголя там ровно та, чтобы иметь вкусовые особенности», — сказал Багатурия.

Он выразил уверенность, что вирусная популярность таких сладостей среди зумеров — это временное явление, которое быстро сойдет на нет. Багатурия добавил, что родителям подростков стоит провести со своими детьми воспитательные беседы на этот счет и не бить тревогу.

