Кондратьев: около 43 тыс жителей Кубани остаются без света из-за непогоды

Около 43 тыс. человек остались без электроэнергии в результате обильных осадков, налипания мокрого снега, обледенения проводов и деревьев во многих муниципалитетах Краснодарского края, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Вижу ваши сообщения в соцсетях и полностью разделяю возмущение — это абсолютно справедливо. На оперативном штабе обсудили текущую ситуацию в регионе и прогнозы по ликвидации последствий», — написал Кондратьев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что наиболее сложная обстановка в минувшую ночь наблюдалась в некоторых населенных пунктах Белореченского, Апшеронского, Курганинского, Лабинского и Усть-Лабинского районов, а также в Армавире и Сочи. Более 120 аварийных бригад продолжают устранять последствия непогоды.

Глава региона добавил, что теплоснабжение почти полностью восстановлено по всему краю, за исключением Белореченского района. Ситуация находится на личном контроле замгубернатора Евгения Пергуна.

Ранее пассажиры застрявших в Краснодарском крае поездов пожаловались на отсутствие питания, воды и неработающие туалеты. Некоторые провели в стоящих в снегах вагонах по 13 часов.

