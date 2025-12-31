Пассажиры застрявших под Краснодаром поездов жалуются на отсутствие питания

Пассажиры застрявших в Краснодарском крае поездов пожаловались на отсутствие питания, воды и неработающие туалеты. Некоторые провели в стоящих в снегах вагонах по 13 часов, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Пассажиры поезда № 378 Новороссийск — Владикавказ рассказали, что простояли в районе Кропоткина свыше 10 часов.

«Многие пассажиры покинули вагоны: кто-то вернулся на такси в Краснодар, кто-то вызвал трансферы до ближайшего населенного пункта», — говорят очевидцы.

Часть людей покинули вагоны и тащили чемоданы по сугробам. На опубликованных кадрах видно, как молодой мужчина тащит большую сумку на колесиках вдоль состава по высоким сугробам.

При этом пассажиры утверждают, что за более чем 10 часов им не предоставили еду и воду. Помимо это, в вагоне не было электричества и не работал туалет. В МЧС отметили, что ситуация на личном контроле главы администрации, однако изменений не произошло.

Поезд № 061, следующий по маршруту Москва — Владикавказ, задержался на 13 часов. В составе также отсутствуют питание и вода, а туалеты не функционируют. Изначально планировалось прибытие во Владикавказ сегодня в 9 утра, однако теперь люди опасаются не успеть на празднование Нового года.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.