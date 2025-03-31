Компания Microsoft решила отказаться от «синего экрана смерти»

сегодня в 12:46

Компания Microsoft приняла решение отказаться от использования так называемого «синего экрана смерти», который появляется при критических сбоях в работе операционной системы Windows, сообщает РБК .

Вместо Blue Screen of Death теперь будет зеленый экран.

«Мы представляем новый, более оптимизированный пользовательский интерфейс для непредвиденных перезагрузок», — говорится в блоге компании.

В Microsoft добавили, что новый интерфейс соответствует принципам разработки Windows 11 и призван способствовать скорейшему возвращению пользователей к работе.

Ранее стало известно, что компания Microsoft собирается окончательно отказаться от использования программы для видеозвонков и переписки Skype. Она станет недоступна в мае текущего года.