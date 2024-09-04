сегодня в 11:07

Компания Microsoft начала отключать россиянам пакеты Office 365 и Microsoft 365

Корпорация Microsoft начала отключение облачных пакетов россиянам. Речь идет об Office 365, Microsoft 365, пространстве Teams, сообщает ТАСС .

Информация об отключении облачных сервисов стала поступать в ГК Softline — партнеру Microsoft. У некоторых клиентов компании статус подписок изменился на disabled.

«Ограничения затронули М365, О365, EMS. Teams не доступен пользователям», — сообщили в Softline.

О решении компании Microsoft ограничить доступ к облачным подпискам для россиян стало известно 2 сентября. Эти ограничения касаются всех юридических лиц РФ с любыми каналами лицензирования.