Microsoft со 2 сентября ограничит доступ к облачным подпискам для России

Компания Microsoft приняла решение ограничить доступ к облачным подпискам для россиян. Ограничение вступает в силу со 2 сентября, сообщает РИА Новости .

Подобное уведомление от Microsoft 20 августа получила IT-компания «Софтлайн». Данные ограничения касаются всех юридических лиц РФ с любыми каналами лицензирования.

«Софтлайн» намерена отправить в Microsoft письменный запрос. Компания хочет получить точный список продуктов, которые подлежат ограничению. Уже сейчас рекомендуется сохранить все данные из облачного хранилища.

Ранее сообщалось, что в России появился аналог Microsoft 365, он называется «МойОфис для дома». Сервис объединяет в себе несколько программ для создания и редактирования текстов. Также в нем можно работать с таблицами и презентациями.