Аналог Microsoft 365 «МойОфис для дома» появился в России

В России появился аналог Microsoft 365, он называется «МойОфис для дома», сообщает ТАСС .

Сервис объединяет в себе несколько программ для создания и редактирования текстов. Также в нем можно работать с таблицами и презентациями.

«МойОфис для дома» можно установить как на компьютер, так и на мобильные гаджеты. На данный момент он совместим с ОС Windows, macOS и Android.

Доступ к сервису осуществляется по подписке. Для работы в нем не требуется подключение к Сети.