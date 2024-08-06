Аналог Microsoft 365 «МойОфис для дома» появился в России
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В России появился аналог Microsoft 365, он называется «МойОфис для дома», сообщает ТАСС.
Сервис объединяет в себе несколько программ для создания и редактирования текстов. Также в нем можно работать с таблицами и презентациями.
«МойОфис для дома» можно установить как на компьютер, так и на мобильные гаджеты. На данный момент он совместим с ОС Windows, macOS и Android.
Доступ к сервису осуществляется по подписке. Для работы в нем не требуется подключение к Сети.