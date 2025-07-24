Компания Илона Маска работает над восстановлением работы сети
Starlink подтвердил глобальный сбой
Официальный аккаунт Starlink в социальной сети X (бывший Twitter) подтвердил факт масштабного сбоя в работе спутникового интернета.
«В настоящее время сеть Starlink испытывает сбой, и мы активно работаем над решением этой проблемы. Благодарим вас за терпение», — говорится в сообщении компании без указания причин сбоя.
Ранее сообщалось, что проблема затронула пользователей в разных странах мира.
ВСУ временно лишились канала связи и наведения высокоточного оружия на линии фронта.