Starlink Маска дал глобальный сбой

сегодня в 22:55

У ВСУ возникли проблемы со связью на фронте из-за сбоя Starlink

Украинские военные и СМИ сообщают о масштабном сбое в работе спутниковой системы Starlink американского бизнесмена Илона Маска.

По данным источников, интернет перестал работать не только на линии фронта, но и в других регионах мира.

Глава SpaceX пока никак не прокомментировал ситуацию.

Starlink с 2022 года активно использовался Вооруженными силами Украины для координации подразделений и наведения высокоточного оружия.