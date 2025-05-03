Коммунальные службы Химок устранили последствия циклона

Аварийные службы Химок продолжают устранять последствия циклона. Специалисты расчистили дороги от поваленных деревьев и восстановили движение транспорта по 73 адресам во всех микрорайонах города, сообщили в пресс-службе мэрии.

Бригады «Объединенного городского хозяйства», управляющих компаний, «Дирекции парков», а также сотрудники МЧС, Мособлэнерго и Россетей устранили проблемы, которые доставила погода, в Старых Химках на улицах Заводская, Терехово Московская, Чкалова, а также в квартале Ивакино и на Нагорном шоссе.

В Новых Химках дорожное движение восстановлено на улицах Ивановская, Молодёжная и Зои Космодемьянской.

В Сходне работы провели на улицах Первомайская, Школьная, Фрунзе, Железнодорожная и Московская. В Кутузовском убрали деревья на улице Мцыри и Николо-Чиркизово. В Подрезково — на улице 3-я Лесная, Мичурина и Центральная. В Лунёвском — в деревне Мышецкое на улице Васильковое поле.

На Левом берегу восстановили дорожное движение на улице Совхозная, Нахимова, Зелёная, Пожарского и на Лихачёвском шоссе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что свыше 200 аварийных бригад ликвидируют последствия непогоды в регионе.

«Все необходимые ресурсы и силы для борьбы с последствиями непогоды развернуты, будем информировать о сроках устранения аварий», — сказал Воробьев.