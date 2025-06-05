Комлесхоз Подмосковья с начала года оказал более 10 тыс услуг на госуслугах

Цифровизация лесной отрасли помогает бизнесу и гражданам проще взаимодействовать с лесным ведомством региона, сокращая бюрократию. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Теперь не нужно ехать за документами — все услуги можно получить онлайн прямо из дома или офиса, имея компьютер или смартфон с интернетом.

«Правительством области реализована техническая возможность предоставления наших государственных услуг с использованием государственной информационной системы Московской области ( портал РПГУ ). С начала 2025 года жители Подмосковья направили в Комитет лесного хозяйства 10250 пакетов документов через портал РПГУ», — рассказал исполняющий обязанности председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Сегодня доступно 26 государственных услуг в сфере лесных отношений на региональном портале — и их количество продолжает расти, а процесс становится проще.

Самые востребованные услуги 2025 года:

выдача и аннулирование охотничьих билетов;

прием отчетов об охране лесов;

прием отчетов о защите лесов.

Подробности и записи на услуги — на сайте uslugi.mosreg.ru

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.