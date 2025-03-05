Комитет Госдумы одобрил законопроект об исполнении решения о призыве на службу

Комитет Госдумы по обороне поддержал законопроект об исполнении в течение года решения о призыве на срочную службу, рекомендовав депутатам принять его в I чтении, сообщает ТАСС .

Заключение комитета появилось в думской электронной базе. Там указано, что он советует Госдуме принять проект в I чтении.

В думской базе также сообщается о том, что рассмотреть в I чтении законопроект могут 18 марта.

Речь идет о законопроекте, разработанном главой комитета ГД по обороне Андреем Картаполовым. Документ предусматривает, что решение о призыве на службу, которое не было исполнено в призывной период, должно быть исполнено в течение года в следующие периоды призыва.

Ранее проект был одобрен правительством РФ. Однако к документу были некоторые замечания.