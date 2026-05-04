Команды Подмосковья стали призерами хакатона «Цифровой прорыв»

Участники из Московской области вошли в число победителей и призеров первого хакатона сезона проекта «Цифровой прорыв». Финал прошел в рамках Российской космической недели, сообщает пресс-служба организаторов.

В финале встретились 16 команд из 15 регионов — всего 51 участник. Защиты проходили в гибридном формате: проекты представляли онлайн, а жюри работало очно в Мастерской управления «Сенеж». Трансляция велась в прямом эфире.

В треке «Новички» команды разрабатывали игровые и образовательные сервисы о космосе, а также айдентику и личный кабинет платформы «Космос.Rus». В треке «Профи» участники создавали 3D-визуализации цифровых двойников космических систем и симулятор посадки на Венеру, Марс, Титан и Европу с учетом гравитации и атмосферы.

«Первый хакатон сезона показал высокий уровень команд и огромный интерес участников к задачам космической отрасли. Особенно ценно, что многие решения выходят за рамки конкурсных прототипов и могут стать основой для реальных технологических продуктов», — отметил директор по маркетингу и аналитике платформы «Россия — страна возможностей» Михаил Гусев.

Призерами стали команды с участниками из Подмосковья: «О'Кейс» (Даниил Крупский), «Везучий случай» (Софья Фролова) и «Молоток» (Павел Голубев). Хакатон открыл новый сезон проекта и был приурочен ко Дню космонавтики и 65-летию первого полета человека в космос.

