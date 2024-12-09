Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов получил новое звание
Путин присвоил Алаудинову звание генерал-лейтенанта
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Российский президент подписал указ, согласно которому командиру спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинову присваивается звание генерал-лейтенанта.
Соответствующий документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.
«Присвоить воинские звания военнослужащим Вооруженных сил РФ: <…> генерал-лейтенанта Алаудинову Апти Ароновичу», — говорится в указе главы государства.
Ранее Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героям России. Торжественная церемония прошла в День героев Отечества в Георгиевском зале Большого Кремлевского Дворца.