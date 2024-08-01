Коллективу столичной ВДНХ вручили орден Почета

Коллектив удостоился награды за большой вклад в реализацию общественно значимых проектов и активную культурно-просветительскую деятельность.

Собянин в своем Telegram-канале отметил, что была проделана большая работа, но впереди ВДНХ ждет еще больше преобразований. Так, в четверг мэр дал старт строительству комплекса «ВДНХ ЭКСПО», в котором будет проходить больше 200 мероприятий в год. Работы планируют завершить в 2026 году.

Кроме того, в ноябре власти приступят к реконструкции «Дома полимеров». Площадку расширят до 2 тыс. кв. м. Благодаря этому в будущем там установят новые интерактивные экспонаты.

Мэр также напомнил об открывшейся летом канатной дороге в парке развлечений «Орион». Он отметил, что ВДНХ будет и дальше радовать жителей и гостей столицы своими красивыми аллеями и парками.

По словам Собянина, ВДНХ планируют превратить в крупнейший центр выставочной и конгрессной деятельности в РФ.