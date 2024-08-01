В Москве стартовало строительство нового выставочного комплекса «ВДНХ ЭКСПО»

Мэр поздравил жителей с 85-летием главной выставки страны и напомнил, что здесь были возведены общественные пространства, новые музеи и культурные центры. Он назвал ВДНХ наиболее популярным местом в Москве. Благодаря выставке «Россия» за прошлый год здесь побывали 35 млн человек.

1 августа на ВДНХ заложили один из крупнейших в России конгрессно-выставочных центров. Площадь комплекса будет составлять 240 тыс. кв. м. К строительству приступили летом 2024. Завершить работы планируется в 2026 году. Ожидается, что «ВДНХ ЭКСПО» будет принимать более 200 крупных мероприятий в год.

Комплекс объединит монреальский павильон № 70, выставочный павильон № 75 и новый монументальный павильон. Здесь обустроят различные залы с большой вместимостью и подземную парковку. Также создадут обеденные зоны, зоны отдыха и делового общения.

Масштабные работы по возрождению ВДНХ проводятся с 2014 года. За это время успели отреставрировать 38 исторических памятников. В честь 85-летия ВДНХ гостей ждут праздничные мероприятия.