Коллеги пропавшего в Тюмени журналиста Круглова не знают, где он

Журналист «РБ Спорт» Антон Мозговой рассказал, что его коллега спортивный журналист Александр Круглов пропал в Тюмени и не выходит на связь уже несколько дней. Сейчас никто не знает, куда мог исчезнуть журналист, сообщает NEWS.ru .

Как заявил сам Мозговой, в издании Круглов работал как внештатный специалист. Непосредственный руководитель пропавшего сообщил, что тот уже несколько недель уже никому не писал, и с его стороны никто тоже не знает, где он и куда мог пропасть.

Мозговой также добавил, что коллега не выходит на связь, где он и в каком состоянии, никто не предполагает.

«Будем надеяться, что просто загулял», — заключил Мозговой.

Ранее сообщалось, что спортивный журналист Александр Круглов приехал в Тюмень, чтобы освещать соревнования, но пропал. С ним не могут связаться уже несколько дней.