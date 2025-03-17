Спортивный журналист Александр Круглов пропал в Тюмени
Спортивный журналист Александр Круглов приехал в Тюмень, чтобы освещать соревнования, но пропал. С ним не могут связаться уже несколько дней, сообщает Mash.
Круглов прибыл в город, чтобы освещать Чемпионат России по биатлону. 13 марта он должен был пройти аккредитацию в областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири», но так и не появился там.
Мужчину в последний раз видели в восточном районе Тюмени 12 марта. Затем он пропал, перестал выходить на связь с родными.
Что стало с Кругловым, неизвестно.
Ранее тесть экс-защитника «Локомотива» Виталия Лысцова пропал в Африке. Он почти 3 недели не выходит на связь.