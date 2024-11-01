Колледж «Подмосковье» провел мастер-классы на фестивале профессий «Путь навыков»

На стадионе «Арена Химки» прошел профориентационный фестиваль профессий «Путь навыков», в котором принял участие колледж «Подмосковье» совместно с Центром опережающей профессиональной подготовки Московской области и образовательными учреждениями среднего профессионального образования региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Более 400 старшеклассников из Химок приняли участие в 10 мастер-классах колледжа. Школьники смогли попробовать свои силы в направлениях, по которым проходят обучение в «Подмосковье»: «Медицинский и социальный уход», «Десмургия», «Фармация», «Парикмахерское искусство», «Индустрия красоты», «Пожарная безопасность», «Сервис на транспорте», «Карвинг», «Ремонт автомобильного транспорта» и «Окраска автомобиля».

Перед участниками фестиваля также выступили работодатели. Среди них — руководитель отдела по работе с учебными центрами Профкосмо МСК Катерина Низиенко; заведующая поликлиникой № 5 Химкинской клинической больницы Ксения Иванова; представитель отдела контроля качества Анна Часовникова.

«Фестиваль профессий „Путь навыков“ предоставил школьникам возможность погрузиться в атмосферу профессионального мира, познакомиться с востребованными направлениями и задать вопросы специалистам, чтобы сделать более осознанный выбор своей будущей карьеры», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.