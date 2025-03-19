Количество жалоб на питание в школах Подмосковья сократилось в среднем на 25%

Благодаря усиленному контролю искусственным интеллектом за качеством школьных завтраков, полдников и обедов количество жалоб на питание сократилось на 25%. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

ИИ-контроль работает с сентября 2023 года и ведется уже почти в 1,5 тыс. школах через мобильное приложение «Проверки Подмосковья». Нейросеть способна распознавать 113 видов различных блюд. За полтора года искусственный интеллект помог оперативно устранить порядка 1,1 тыс. нарушений.

Сотрудники школ ежедневно фотографируют подносы с едой и подгружают снимки в приложение. Искусственный интеллект распознает блюдо и проверяет его на соответствие утвержденному меню от Роспотребнадзора. Если выявляются несоответствия, то сигнал поступает специалистам министерства образования Подмосковья.

Это решение — лауреат национальной премии «Лидеры ИИ» за вклад в развитие технологий ИИ. Ознакомиться этой с другими практиками внедрения технологий искусственного интеллекта в Московской области можно на портале «Цифровой регион».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.