Количество IT-специалистов растет, а их качество оставляет желать лучшего

С наступлением Нового года рынок труда Санкт-Петербурга активно освоили IT-специалисты, что связано с увеличением числа соискателей в этой сфере до 90 тысяч. Ведущий IT-эксперт Владимир Черномырдин отметил, что декабрь ознаменовался выдачей множества новых резюме, хотя это время не считается оптимальным для смены работы, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Многие компании заняты подведением итогов и планированием, и могут не успеть адаптировать новых работников. Ситуация осложняется нехваткой квалифицированных специалистов, в то время как на рынок выходят новички без опыта, зачастую после краткосрочных курсов.

Высокие требования к специалистам только усугубляют проблему: даже начальные позиции требуют значительных знаний и навыков.

«Получается двоякая ситуация — количество соискателей в IT-отрасли растет, а вот их качество оставляет желать лучшего», — заявил Черномырдин.

В ближайшем будущем планируется внедрение системы оценки навыков, чтобы повысить качество кадров. Это станет первой унифицированной методикой в России для проверки компетенций в IT, что поможет компаниям более эффективно подбирать сотрудников, снижая риски возникновения дефицита.