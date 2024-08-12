Количество документов приложения «Мой id» увеличилось в 1,5 раза в Москве

За год функционирования количество документов и сервисов приложения «Мой id» увеличилось в 1,5 раза, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Власти продолжают развивать приложение «Мой id». Оно помогает москвичам оперативно находить необходимые сведения из их личного пакета документов.

В приложении представлены данные, которые пользователь заполняет в личном кабинете на mos.ru или при получении госуслуг. Они всегда будут под рукой, если человеку вдруг понадобиться ими воспользоваться.

Благодаря приложению упрощается заполнение онлайн-форм в различных сервисах. Кроме того, «Мой id» дает возможность пользоваться некоторыми услугами. К примеру, пользователь может отсканировать QR-код на инфомате в поликлинике и быстро записаться к необходимому специалисту.

Также недавно в приложении добавили операцию для владельцев домашних животных, благодаря которой они смогут перейти на страницу записи в ветклинику. Кроме того, «Мой id» появилось цифровое удостоверение многодетной семьи.

Ранее Собянин сообщил, что москвичи могут предложить идеи по развитию города на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030». Он проходит с 1 августа по 8 сентября.