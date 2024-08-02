Москвичи могут предложить идеи по развитию города на форуме-фестивале

С 1 августа по 8 сентября проходит форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030». В рамках мероприятия горожане могут высказать свои идеи и предложения по развитию мегаполиса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин

В Москве открыто свыше 30 площадок форума-фестиваля, также экспозиции есть в более чем 200 тематических зонах. Там работают выставки, посвященные технологиям, знаниям, градостроительству, экономике, транспорту, здоровью и многому другому.

«Мы задумали и организовали этот проект как масштабный диалог с москвичами о будущем нашего любимого города», — пояснил мэр в личном блоге.

Посетители мероприятия смогут заняться стрит-артом и побывать на показах отечественных и зарубежных фильмов, погулять в голографическом лесу, прокатиться на электрокарах. А на площадках в 10 парках мегаполиса покажут, как развиваются электронные сервисы.

Еще в рамках фестиваля работают пункты самой крупной городской благотворительной акции «Москва помогает». Состоятся дни открытых дверей на объектах городской инфраструктуры.