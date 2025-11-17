Книгу блогера Алекса Лесли «Жжизнь без трусов 2.0» продавали на маркетплейсе

Книга «секс-гуру» Алекса Лесли, которого заочно арестовали за склонение к насилию, вновь появилась в продаже на одном из маркетплейсов. В ней он призывает сторонников к домогательствам до девушек, сообщает «Осторожно, Москва» .

Книга «Жжизнь без трусов 2.0» уже была размещена на платформе летом. В этом издании блогер призывал мужчин знакомиться с девушками на улице и трогать их без их согласия. Также он писал о дыре в законодательстве РФ, которая якобы поможет избежать наказание за подобного рода действия.

После жалоб данную книгу удалили с платформы. Однако недавно она стала вновь доступна к продаже. Продавец обещал доставить издание уже 20 ноября. После очередных жалоб книгу вновь убрали с продажи.

В пресс-службе маркетплейса объяснили, что издание появилось на витрине из-за технической ошибки. Книги данного автора пообещали никогда не продавать на платформе.

При этом в ноябре издание все же приобрели несколько пользователей. Их отзывы были под карточкой товара.

Ранее суд в Москве запретил распространение в России курсов Алекса Лесли. Самого «секс-гуру» объявили в розыск, а затем заочно арестовали.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.