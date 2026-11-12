Клуб работодателей Москвы открыл прием заявок на HR-премию

Клуб работодателей Москвы, созданный Авито Работа и центром «Профессии будущего», открыл прием заявок на HR-премию. Жюри выберет лучшие проекты в 7 номинациях — от найма и адаптации до корпоративной культуры и репутации работодателя. Премия дает компаниям возможность представить решения, которые реально помогают бизнесу и командам. Заявки будут приниматься до 23 ноября.

Участникам нужно показать, с какой проблемой столкнулась компания, какой подход выбрала команда и какие изменения принес проект после внедрения.

В номинации «HR-реанимация» оценят проекты HR-директоров и команд, которые помогли бизнесу пережить кризис, трансформацию или справиться с кадровыми трудностями. «Сила притяжения» посвящена привлечению, подбору, найму и адаптации сотрудников — решениям, которые повышают качество и скорость закрытия кадровой потребности.

В номинации «Культурный код (ДНК компании)» будут рассматриваться проекты по развитию корпоративной культуры, ценностей, лидерства и внутренних коммуникаций — здесь важны изменения в поведении сотрудников, взаимодействии команд и рабочей среде.

Две номинации касаются работы с отдельными возрастными группами. «Люди с выдержкой» — для программ привлечения, переобучения, развития и удержания специалистов старше 50 лет, а также практик межпоколенческого взаимодействия.

«Пряничный домик» — для проектов, которые знакомят молодежь с профессиями, помогают получить практические навыки, пройти стажировку и начать карьеру.

В номинации «Удачный союз» оценят сотрудничество работодателей с внешними партнерами. Участникам нужно показать роли обеих сторон и совместный результат: например, рост производительности, снижение текучести или улучшение качества работы.

«HR-бренд» объединит программы и отдельные проекты, укрепляющие репутацию компании и ее привлекательность среди кандидатов и сотрудников.

Эксперты будут учитывать условия работы команды: исходные показатели, цели, ресурсы и охват. Сам по себе масштаб проекта не даст преимущества крупной компании. Для каждой номинации предусмотрены профильные метрики, позволяющие оценить именно тот эффект, ради которого запускалась инициатива.

Чтобы участвовать, нужно скачать и отправить заполненную анкету на почту: klubrabotmos@gmail.com. В ней следует раскрыть задачу и механику проекта, сроки, состав команды и использованные ресурсы, а также сопоставить плановые и фактические результаты. Одна компания может представить несколько проектов — до трех в каждой номинации, при этом один и тот же проект можно заявить в нескольких номинациях.