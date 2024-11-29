Клопы покусали посетителей ресторана «Якитория» в Москве
Фото - © Victoria Demidova / Фотобанк Лори
Жители столицы пожаловались на клопов в ресторане японской кухни «Якитория». По словам москвичей, насекомые успели их покусать, сообщает SHOT.
Гости отдыхали большой компанией в ресторане на Варшавском шоссе. В момент приема пищи они успели разглядеть на стенах, стульях и столе клопов.
Один из посетителей ресторана пожаловался, что клопы забрались ему и друзьям в куртки. Они были вынуждены покинуть заведение без верхней одежды, боясь принести насекомых домой. Также другой гость показал укусы по всему телу.
По словам москвичей, директор ресторана отрицала тот факт, что в заведении поселились клопы. Она считает, что их занесли сами гости.
По словам посетителей, в итоге им вернули деньги за ужин и пообещали возместить ущерб и провести санитарную обработку.
Ранее общежитие университета «Синергия» в Москве избавили от клопов, которых нашли в сентябре этого года. В здании провели повторные, заранее запланированные санитарные работы.