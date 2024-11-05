Общежитие университета «Синергия» в Москве избавили от клопов

В столице общежитие университета «Синергия» в Большом Коптевском проезде очистили от клопов, об этом сообщили РИАМО в пресс-службе ВУЗа.

«На данный момент общежитие в Большом Коптевском проезде, в котором проживают студенты университета „Синергия“, полностью очищено от насекомых. В здании проводятся повторные, заранее запланированные санитарные работы. Случай появления клопов был выявлен в сентябре текущего года в одной из комнат после заселения иногороднего студента в недавно отремонтированный корпус общежития с новой мебелью», — сообщили в пресс-службе.

В образовательном учреждении добавили, что со студентами проводят разъяснительные беседы о важности соблюдения личной гигиены и чистоты в жилых помещениях.

Ранее в Сети появилась информация, что в общежитии университета обнаружены клопы. Студенты пытались бороться с насекомыми самостоятельно, но безрезультатно. Администрация учебного заведения вызвала специалистов по дезинсекции.