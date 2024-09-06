Ключи от квартир получили 5 детей-сирот в Балашихе

В округе Балашиха 5 детям-сиротам выдали ключи от собственного жилья. Их вручила заместитель главы округа Евгения Сирота. Торжественное мероприятие прошло в администрации округа, в нем также приняли участие заместитель городского прокурора Илья Зайцев и представители органов опеки, сообщает пресс-служба администрации.

Ребята выбрали квартиры с помощью жилищного сертификата в жилом комплексе «Центр-2» в микрорайоне Железнодорожный. В каждой из квартир площадью около 30 квадратных метров выполнен ремонт, установлены сантехника и счетчики холодной и горячей воды.

«В 2024 году мы уже неоднократно встречались с ребятами и вручали им ключи и сертификаты от их будущих квартир. Теперь у вас, в связи с изменением в законодательстве, появилась уникальная возможность не только получить ключи, но и самостоятельно выбрать себе жилье. Уверена, вы нововведением уже воспользовались. Я поздравляю вас с новым этапом в жизни и желаю успехов при переезде и дальнейшем проживании!» — сказала Евгения Сирота.

Государственная программа по обеспечению жильем детей-сирот реализуется в Балашихе при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Всего в этом году жилье в округе получат 37 детей-сирот.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.