Клинские поисковики установили знак на месте падения советского военного самолета

Двухмоторный дальний бомбардировщик Ил-4 был сбит 3 ноября 1941 года в небе над Высоковском. Участники поискового отряда «Подвиг-Клин» обнаружили его в лесном массиве в 2016 году. Во время экспедиции нашли номерные детали и личные вещи пилотов.

Почти восемь лет потребовалось для того, чтобы поднять военные архивы, установить номер транспортного средства, имена и фамилии четырех членов экипажа. В ходе поисков выяснилось, что летчиков захоронили рядом с местом падения самолета. На данный момент место захоронения не обнаружено.

«Установка мемориала– лишь промежуточный этап поисковой работы по „баклановскому бомберу“. Задача тех, кто будет заниматься поисковой работой дальше — найти место захоронения экипажа и, если повезет, родственников погибших летчиков», — рассказал руководитель отряда Дмитрий Кабушев.

Поисковый отряд «Подвиг-Клин» является постоянным участником военно-исторических праздников, дней и юбилеев, отмечаемых в г. о. Клин. Юные бойцы отряда в общенациональные дни Воинской Славы несут караул у Вечного огня в городе Клину, участвуют в муниципальных мероприятиях по благоустройству воинских мемориалов и установке памятных досок с именами найденных солдат и командиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.