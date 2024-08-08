Клин собирает гуманитарную помощь для жителей Курска

В Клину проходит сбор гуманитарной помощи для жителей, пострадавших от вражеской агрессии районов Курской области. Люди приносят в МЦ «Стекольный» предметы первой необходимости. В сборе помощи помогают активные клинчане из числа «Волонтеров Подмосковья» и клинского отделения Молодой гвардии Единой РОссии. Пункт сбора работает с 10:00 до 18:00 по адресу: Клин, ул. Литейная, 23а, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Задачи Молодой Гвардии Единой России в Клину уже сейчас разделяются на несколько этапов. Уже вчера мы работали в ПВР „Горизонт“, где разгружали матрасы и застилали кровати. Сейчас мы помогаем со сбором гуманитарной помощи. А когда ребята из Курска доберутся в Клин, мы поможем организовать для них досуг, чтобы дети чувствовали себя в Клину комфортно, безопасно и могли отвлечься от грустных мыслей», — отметила руководитель местного отделения «Молодой Гвардии» городского округа Клин Анна Стребкова.

Жителям Курска требуются: постельное белье и полотенца, канцтовары и игрушки для детей, медикаменты, сухпайки и продукты с длительным сроком хранения, средства личной гигиены, одежда (новая, всех размеров!), мелкая бытовая техника и электроприборы, генераторы.

Средства для закупки всего необходимого можно перечислить на счет Клинкого благотворительного фонда «ZOV» по следующим реквизитам:

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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ВОИНОВ-ДЕСАНТНИКОВ, СЕМЕЙ ПОГИБШИХ И ПОСТРАДАВШИХ В ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ И УВОЛЕННЫХ В ЗАПАС ВОЕННОСЛУЖАЩИХ «НИКТО, КРОМЕ НАС"

ИНН 5020090516

КПП 502001001

ОГРН1225000121170

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)

р/счет 40701810224580000002

к/счет 30101810145250000411



"Расстояние от Клина до приграничных районов Курской области — порядка 700 км. Но мы — рядом! Клинчане уже не раз доказывали, как сильны у нас традиции добрососедства, сопереживания чужой беде, деятельного участия в оказании помощи тем, кто в ней нуждается… Донбасс… Белгород… Курск! Мы вновь объединяемся для добрых дел!», — отметила глава городского округа Клин Алена Сокольская.

В Клин будут эвакуированы 150 жителей Курской области (семьи с детьми). Их разместят в клинских оздоровительных лагерях «Горизонт» и «Звонкие голоса».

Ранее Воробьев сообщал, что из Подмосковья в Курскую область на помощь местному населению прибыли медики в составе семи бригад скорой помощи. 22 врача из Московской помощи на местах оказывают помощь пострадавшим гражданам.