Клименко: в России отлаживается механизм блокировки Telegram

По его словам, Telegram, по сути, уже заблокирован.

«Скорее всего, механизмы блокировки как раз сейчас отлаживаются: поставили нужный софт на какое-нибудь ТСПУ юго-западного района, посмотрели, как оно работает, на другое ТСПУ поставили другой софт, тоже посмотрели, сделали выводы», — рассказал он.

Эксперт отметил, что мессенджер представляет собой сложное ПО, и нет ничего удивительного в том, что ограничение его функций происходит несинхронно. По его словам, у каждого из операторов связи свои способы выхода в сеть и передачи трафика.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко заявил, что разъяснения о возможной блокировке Telegram должны дать Роскомнадзор и Минцифры.

Парламентарий подчеркнул, что оценивать сообщения о начале блокировки мессенджера должны профильные ведомства. По его словам, именно Роскомнадзор как регулятор и Минцифры определяют, нарушает ли та или иная IT-компания российское законодательство.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.