В Госдуме призвали Роскомнадзор разъяснить сбои в Telegram

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко заявил, что разъяснения о возможной блокировке Telegram должны дать Роскомнадзор и Минцифры, сообщает Газета.ru .

Парламентарий подчеркнул, что оценивать сообщения о начале блокировки мессенджера должны профильные ведомства. По его словам, именно Роскомнадзор как регулятор и Минцифры определяют, нарушает ли та или иная IT-компания российское законодательство.

16 марта эксперты в эфире «Коммерсантъ FM» заявили о начале блокировки Telegram в России. Депутат отметил, что СМИ распространили эту информацию, однако официальные комментарии ожидаются от профильных структур.

«Есть законы, есть регулятор, который называется Роскомнадзор, есть профильное министерство — Минцифры, которое определяет, есть ли нарушения законодательства той или иной крупной IT-компанией», — заявил Ющенко.

Он добавил, что между российскими властями и представителями Telegram продолжается диалог по соблюдению законодательства. По словам парламентария, мессенджер уже удалил несколько сотен тысяч аккаунтов, однако для исключения слухов необходимо официальное разъяснение.

По данным сервиса «Сбой.рф», 16 марта пользователи направили около 12 тысяч жалоб на работу Telegram, днем ранее — почти 6 тысяч. Сообщения о неполадках поступали из разных регионов. Ранее мессенджер перестал работать у части пользователей с российским IP-адресом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.