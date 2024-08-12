Клиенты отказываются от услуг региональных провайдеров из-за замедления YouTube

Ассоциация «Ростелесеть», в которую входят около 200 операторов связи из регионов РФ, 7 августа написала письмо на имя глав Минцифры РФ Максута Шадаева и Роскомнадзора Андрея Липова. В нем сообщается, что компании обнаружили сильное замедление работы видеохостинга YouTube. На фоне этого пользователи часто жаловались на нестабильную работу провайдеров.

Клиенты операторов связи недовольны тем, что при подключении через интернет в квартире YouTube не работает. При этом у мобильных операторов платформа функционирует с прежней скоростью. Они винят в ситуации домашних провайдеров и расторгают с ними договоры.

«Ростелесеть» попросила Минцифры и Роскомнадзор дать официальное разъяснение о причинах, по которым YouTube работает с перебоями. С помощью него компании смогут объяснить клиентам, в чем проблема.

Замедление YouTube в РФ началось в конце июля. Скорость загрузки платформы упала до 70%. Причина заключается в нарушении компанией законодательства РФ, а также технических проблемах на серверах Google, расположенных в стране.

Ранее сообщалось, что YouTube полноценно работает в России у некоторых пользователей. Перебоев нет у тех, кто заходит в интернет через браузеры Safari и Google Chrome.