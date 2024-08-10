сегодня в 13:28

Браузерная версия YouTube снова начала полноценно работать у ряда пользователей в РФ

Браузерная версия видеохостинга YouTube снова начала полноценно работать у ряда пользователей в России через браузеры Google Chrome, Opera и Safari.

По данным сервиса «Сбой.рф», число жалоб на работу видеохостинга в России 10 августа снизилось до 2 тыс.

К примеру, 8 августа, когда пользователи в РФ массово сообщали, что YouTube перестал работать, «Сбой.рф» зафиксировал больше 32 тыс. жалоб.

Ранее аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин назвал услуги по ускорению загрузки видео на YouTube, которые стали предлагать на «Авито», фейком.