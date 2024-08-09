Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин назвал услуги по ускорению загрузки видео на YouTube, которые стали предлагать на «Авито», фейком, пишет РИА Новости .

«Нет такой услуги „ускорение загрузки видео“, — сказал эксперт.

В описании одного из объявлений на «Авито» говорится, что услуга заработает у владельцев компьютеров на операционной системе Windows 10 и 11.

Цены за услугу варьируются от 150 рублей до 1 тыс. рублей. В некоторых объявлениях стоимость не указана.

В «Авито» отметили, что объявления отправлены на дополнительную проверку соответствия контентной политике и правилам безопасности компании.

О замедлении YouTube до 70% 25 июля сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он отмечал, что «деградация» видеосервиса — вынужденный шаг, который направлен не против жителей РФ, а в адрес администрации ресурса. Дело в том, что площадка нарушает российские законы. Например, ранее Роскомнадзор требовал от YouTube разблокировать более 200 каналов, которые вели граждане РФ.

Ранее россияне подали более 17 тыс. жалоб на технические неполадки в работе видеоплатформы YouTube.