Услуги по ускорению работы YouTube являются фейком — эксперт

Общество

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин назвал услуги по ускорению загрузки видео на YouTube, которые стали предлагать на «Авито», фейком, пишет РИА Новости.

«Нет такой услуги „ускорение загрузки видео“, — сказал эксперт.

В описании одного из объявлений на «Авито» говорится, что услуга заработает у владельцев компьютеров на операционной системе Windows 10 и 11.

Цены за услугу варьируются от 150 рублей до 1 тыс. рублей. В некоторых объявлениях стоимость не указана.

В «Авито» отметили, что объявления отправлены на дополнительную проверку соответствия контентной политике и правилам безопасности компании.

О замедлении YouTube до 70% 25 июля сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он отмечал, что «деградация» видеосервиса — вынужденный шаг, который направлен не против жителей РФ, а в адрес администрации ресурса. Дело в том, что площадка нарушает российские законы. Например, ранее Роскомнадзор требовал от YouTube разблокировать более 200 каналов, которые вели граждане РФ.

Ранее россияне подали более 17 тыс. жалоб на технические неполадки в работе видеоплатформы YouTube.