Киркоров появился на премии «Виктория-2025» в паре с Шеляговой

Сообщается, что на юбилейной церемонии Киркоров появился рука об руку с новой спутницей. Ею оказалась светская львица Виктория Шелягова. Она сопровождала его на протяжении всего мероприятия.

Также артист рассказал, что снял новый клип, но признался, что никаких наград на ждет.

«Мы очень надеемся в будущем на победу, так как я снял новый клип в разных образах, но он не номинирован, к сожалению», — заявил певец.

Известно, что комментировать слухи о своей отмене Киркоров отказался. При этом в этот вечер он удивил всех своим экстравагантным нарядом. На нем был замечен пиджак в сотне ярких стразов и крупное изумрудное ожерелье.

Ранее стало известно, что композитор Юрий Мартынов умер в субботу после продолжительной болезни, ему было 67 лет. Он являлся автором песен Киркорова.