Киркоров и Алсу выступили на открытии караоке «Русское Радио» в ресторане Birds

«Русское Радио» открыло караоке в самом высоком ресторане мира Birds в Москве

«Русское Радио» объявило об открытии караоке-зала в самом высоком в мире ресторане и клубе Birds. Он расположился на 84-м этаже башни «ОКО» в Москва-Сити, сообщила пресс-служба «Русской Медиагруппы».

Торжественную презентацию площадки, которая воссоздает эфирную студию известной радиостанции, провели 19 сентября. Гостями стали Филипп Киркоров, Алсу, Лариса Долина, Любовь Успенская, Слава, Виктория Дайнеко, Денис Клявер, IOWA, Иванушки International, Natan, «Фабрика», Ирина Нельсон и Роман Архипов.

Артисты исполнили хиты друг друга, а в качестве ведущего выступил звезда утреннего шоу «Русские Перцы» Антон Юрьев. Алсу, в свою очередь, назвала отличной идеей оборудовать караоке «Русского Радио» на высоте птичьего полета.

«Я буду обязательно приходить сюда. Уверена, здесь всегда будут звездные гости и, думаю, что у „Русского Радио“ и Birds получится очень классное место», — поделилась исполнительница.

Киркоров также отметил, что любит слушать свои треки в исполнении других музыкантов. Поп-король добавил, что рад тому, что теперь его синглы можно услышать не только на радио, но и в караоке.