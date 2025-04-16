Кинолог рассказал, почему собачникам лучше отказаться от «лапикюра» для животных

В России стремительно развивается бьюти-индустрия для домашних животных. Владельцам собак предлагают ряд разных услуг, в том числе «лапикюр» (окрашивание когтей животных), «татуирование» и пирсинг. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в разговоре с РИАМО отметил, что животным нужен не модный, а качественный уход.

Собачьи SPA-процедуры в основном приносят радость хозяевам, а для самих животных иногда не только бесполезны, но и опасны и болезненны. Голубев порекомендовал владельцам собак пользоваться критическим мышлением и оценивать пользу от процедуры именно для животного, а не для себя.

Купание и уход за шерстью

Любая собака нуждается в регулярном уходе за кожей и шерстью. Особенно это касается длинношерстных пород, которых необходимо своевременно купать и стричь, не допуская образования колтунов. Короткошерстные собаки также требуют внимания: их следует регулярно мыть специальным шампунем и вычесывать, особенно во время линьки.

Современная услуга «экспресс-линька» может помочь быстрее избавиться от отмершей шерсти. Однако многие специалисты относятся к процедуре настороженно: ее стоит доверять только профессиональным грумерам, чтобы не повредить здоровые волосяные фолликулы. Услуга также не подойдет тревожным питомцам, так как процедура достаточно длительная и может вызвать стресс у собаки.

Иные манипуляции с шерстью собаки, например креативная стрижка или «татуирование» (цветное окрашивание узорами), не несут никакой пользы для животного. В целом такие услуги безопасны при условии использования нетоксичных красок, но эстетическое удовольствие от них получает только владелец собаки.

Уход за когтями

Обработка когтей у собак — неприятная, но необходимая процедура, которая помогает избежать дискомфорта во время прогулок и проблем с опорно-двигательным аппаратом. Если ваш питомец боится когтереза, кинолог Голубев рекомендует попробовать использовать электрический гриндер в качестве альтернативы.

При уходе за лапками своего питомца важно помнить, что процедура «лапикюра» может быть полезной для подушечек и удаления лишней шерсти, но окрашивание когтей лучше исключить, так как оно может вызвать стресс у животного из-за длительных манипуляций с лапами.

Уход за ушами и пирсинг

Кинолог отмечает, что наличие незначительного количества серы в ушах собаки, которая выполняет защитную функцию, является нормальным явлением. Однако, если допустить излишнее скопление грязи и уличной пыли, это может привести к закупорке слуховых проходов и воспалительным процессам в дальнейшем. Поэтому рекомендуется уделять внимание правильному уходу за ушами собак.

При этом не следует делать лишних и болезненных манипуляций. Например, пирсинг ушей у собак. Если эта процедура не имеет медицинских показаний, от нее лучше отказаться. Прокалывание ушей является чрезвычайно болезненной процедурой для животного, которая способна вызвать серьезные осложнения. Исключением являются бирки на ушах бездомных собак, они свидетельствуют о том, что животное прошло стерилизацию и вакцинацию. В остальных случаях прокол ушей — это причинение бесполезной боли питомцу.

Чистка зубов и удаление зубного камня

Регулярная гигиена рта необходима как для человека, так и для собаки, чтобы сохранить здоровье полости рта в хорошем состоянии. Чтобы избежать возникновения зубного налета и других проблем в ротовой полости, важно обучить своего питомца правильной чистке зубов дома. Если на зубах уже образовался камень, специалист может рекомендовать ультразвуковую чистку, которая проводится только при наркозе.

Брекеты для собак

Голубев уже подробно рассказывал РИАМО, в каких случаях следует устанавливать брекеты собакам. Единственным обоснованием для проведения болезненной процедуры является сильное искривление зубов, при котором собака не может самостоятельно употреблять пищу. Любые эстетические соображения или другие причины не могут служить основанием для установки брекетов питомцу.

«Относитесь к четвероногим друзьям бережно и выбирайте для них бьюти-процедуры с умом. Не стоит относиться к животному как к красивому дополнению вашей жизни. Перед желанием записать собаку на модную процедуру несколько раз подумайте о ее целесообразности. Помните, что главное — это здоровье и комфорт вашего питомца, а не его внешний вид», — подчеркнул Голубев.