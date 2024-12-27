Кинолог назвал единственную важную причину для установки брекетов собаке

Кинолог Голубев: брекеты собаке нужно только, если ей больно есть

В Сети стал распространяться тренд на установку собакам брекетов. Эта процедура действительно нужна питомцу только в том случае, если животное не имеет возможности употреблять пищу без боли, заявил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Установка брекет-системы — это серьезная манипуляция, которая требует мнения специалиста. Принимать решение о необходимости такого вмешательства должен ветеринарный врач узконаправленной специальности. Только он может грамотно поставить диагноз и назначить необходимые манипуляции. Ношение брекетов может причинять дискомфорт и даже боль животному, важно взвешивать все „за“ и „против“», — заявил Голубев.

Каким собакам нужно устанавливать брекеты

Установка брекетов собаке не может носить эстетический характер, она должна подкрепляться только обоснованными медицинскими показателями к такого рода манипуляции. Некоторым питомцам действительно устанавливают брекет-системы.

Чаще всего к этому прибегают тогда, когда у собаки есть врожденные патологии челюсти, например, явно выраженный неправильный прикус, который мешает питомцу принимать пищу и приносит дискомфорт и боль. Опытные врачи устанавливают собакам брекеты только в том случае, если другие процедуры не могут предотвратить развитие стоматологического заболевания или улучшить жизнь питомцу.

Риски

Как и любое медицинское вмешательство, установка брекет-системы включает в себя риски. Эта манипуляция проводится под наркозом, поэтому нужно учитывать состояние здоровья собаки, так как анестезия может повлечь за собой нежелательные последствия для животного.

Ношение брекетов будет вызывать у собаки дискомфорт — это ноющая боль в зубах, порезы слизистых, воспаления и многое другое. Питомец не понимает, зачем ему нужно носить во рту инородное тело и может пытаться избавиться от него. От хозяина требуется внимательность, ведь он должен ограничивать поведение собаки, что может вызывать у нее стресс и раздражение. Нужно не забывать и об уходе за пастью питомца: после установки брекетов это будет занимать больше времени, специалист объяснит вам, как ухаживать за зубами и за системой.

Переживать о том, что тенденция установки брекет-системы собакам набирает обороты, не стоит. Грамотный специалист никогда не назначит ту или иную манипуляцию только ради просьбы хозяина.