Кинолог рассказал, как не убить собаку при оказании помощи, когда та подавилась

От ситуации, когда собака подавилась во время приема пищи или игры, не застрахован никто. Однако дальнейшая ее жизнь в этот момент зависит от хозяина, который должен не только быстро, но и правильно отреагировать на ситуацию. В разговоре с РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как правильно оказывать помощь питомцу, чтобы не усугубить ситуацию.

Что делать в первую очередь

Первым делом нужно быстро оценить состояние собаки. Если питомец кашляет — это признаки того, что в дыхательных путях что-то застряло, но они не перекрыты. В большинстве случаев питомец может справиться с инородным телом самостоятельно, в этот момент не пытайтесь достать предмет — это может усугубить ситуацию.

«Если кашель продолжается или же собака хрипит и задыхается, значит, предмет перекрыл дыхательные пути. И здесь нужна ваша помощь», — подчеркнул Голубев.

Алгоритм оказания помощи

Первое, что нужно сделать, это открыть пасть собаки и проверить, виден ли инородный предмет. Пытаться достать его самостоятельно крайне опасно, но в некоторых ситуациях допустимо. Например, если питомец подавился чем-то длинным, вроде носка — его можно ухватить за край довольно просто.

«В остальных ситуациях ваши действия могут быть опасными — вы протолкнете инородное тело лишь глубже», — пояснил кинолог.

Прием Геймлиха

При оказании помощи собаке можно применить прием Геймлиха, который спас не одну жизнь как людям, так и животным. Необходимо взять собаку за задние лапы и поднять в так называемую «позу тачки». Для начала попробовать слегка встряхнуть ее по направлению к полу. Иногда этого бывает достаточно, и предмет сам выходит из горла.

«Если это не помогает, порядок следующий: в такой же позе обхватите туловище питомца руками вокруг живота, ниже ребер, затем сделайте несколько резких и достаточно сильных надавливаний. Повторите процедуру, если первая попытка не помогла», — рассказал Голубев.

Когда срочно к ветеринару

Кинолог рекомендовал предпринимать срочные действия и вести собаку к ветеринару, если после того, как она подавилась, начала терять сознание, кашлять с кровью, видимых результатов от оказания первой помощи нет и появилось затрудненное дыхание. Как правило, в таких ситуациях счет идет на секунды, и хозяин питомца должен понимать, что может просто не успеть доехать до клиники, поэтому спасти жизнь питомцам он может сначала попробовать самостоятельно.

Профилактика подобных ситуаций

«Следите за тем, что ест ваш питомец. Не давайте кости, которые могут разломиться на кусочки. Регулярно проверяйте игрушки на целостность. Не предлагайте крупным собакам маленькие мячики и прочие небольшие предметы. Обучите собаку командам „Фу“ и „Нельзя“. Это поможет предотвратить поедание опасных предметов на прогулке», — рассказал Голубев.

Если питомец слишком быстро ест еду, можно купить специальный коврик для медленного кормления. Хозяин сможет спрятать корм внутри выемок, и собака не сможет быстро все съесть, понадобится время. Быстрая реакция и правильные действия могут спасти жизнь четвероногого друга. Лучше заранее изучить алгоритм оказания помощи, чем потом сожалеть об упущенном времени.