Кинолог объяснил, почему у собак появляется акне

Иногда владельцы собак замечают у своих питомцев высыпания и гнойные образования — в большинстве случаев они возникают на подбородке и вокруг губ. Это акне, данная проблема возникает не только у людей, но и у животных. В разговоре с РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что до конца причина появления акне у собак не изучена, однако для их жизни она не опасна. В настоящее время уже существуют способы лечить кожные высыпания у животных.

«Причины акне у собак до конца не изучены, но известно, что важную роль играют наследственные факторы и индивидуальные особенности кожи. К этому воспалительному заболеванию также склонны определенные породы. Хорошая новость в том, что акне не опасно для питомцев, но может вызывать дискомфорт и портить внешний вид», — рассказал Голубев.

Почему возникает акне

Как было сказано, точные причины до конца не изучены, но известно, что часто заболевание сначала может прогрессировать и без бактериальной составляющей, а в виде стерильного воспаления фолликулов. Однако дополнительные травмы, например расчесы или трение мордой, могут привести к инфекции, что значительно усугубит состояние. Аллергия тоже может запустить процесс: питомец чешется, и кожа повреждается от зуда.

Группа риска

У короткошерстных собак кожа плохо защищена от механических и других внешних воздействий, поэтому акне у них встречается чаще. К таким породам относятся, например, английские и французские бульдоги, боксеры, мопсы, шарпеи. Это не значит, что у этих собак обязательно будет эта проблема, но риски повышенные.

Симптомы

Акне проявляется в виде маленьких красноватых папул на подбородке или около губ собаки. Пораженные участки могут вызывать зуд, дискомфорт, а также на них не растут волосы. При вторичной инфекции возможны шелушение и даже неприятный запах от кожи.

Лечение

Прежде всего необходим осмотр у ветеринарного врача, чтобы исключить другие кожные заболевания и эндокринные нарушения. Дальнейшее лечение зависит от стадии заболевания. В легких случаях ветеринар порекомендует мягкое очищение специальными средствами. В более сложных понадобятся противовоспалительные кремы или гели, противозудные препараты. В тяжелых случаях могут потребоваться антибиотики. Назначать препараты самостоятельно может быть опасно для жизни питомца.

«С акне можно и нужно бороться, лечение проходит довольно успешно, если не запускать случай. Старайтесь также по возможности ограждать собак от трения и расчесов», — заключил кинолог.

