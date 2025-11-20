Кинолог Голубев научил россиян правильно кормить собак

Каждый владелец собаки мечтает, чтобы четвероногий друг был здоров и радовал своим присутствием как можно дольше. Ключевую роль в достижении этой цели играет питание. В разговоре с РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что владельцы собак должны неукоснительно следовать определенным принципам при составлении рациона для своего питомца.

«Опыт показывает, что многие собаководы не уделяют достаточно внимания вопросу питания, часто действуя интуитивно. Между тем правильный рацион — это практически математическая формула. Если хотя бы одна составляющая неверна, разрушится вся его ценность», — пояснил Голубев.

Правило №1

Сбалансированность и качество — это основа, на которой строится здоровое питание собаки. Рацион должен быть сбалансирован по содержанию белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов. Если собаковод предпочитает кормить питомца натуральной пищей, крайне важно соблюдать пропорции мяса и растительных компонентов.

Мясо — основной элемент рациона, но ограничиваться только им нельзя. В случае с готовыми кормами все немного проще: в профессиональных линейках производители уже учли все необходимые компоненты. Задача владельца — выбирать качественные, проверенные бренды и не экономить на питании.

Правило №2

Голубев отметил, что на самом деле не существует универсального рациона, подходящего всем собакам без исключения. Питание должно учитывать возраст, размер и уровень активности животного.

К примеру, рацион щенка и стареющей собаки будет отличаться. Особенно это важно, если у питомца есть какие-либо заболевания.

Правило №3

Собаководы также должны следить за режимом и контролем объема порций. Кормить собаку необходимо в строго определенное время. При определении размера порции недопустимо ориентироваться «на глаз». Целесообразно использовать специальные весы, позволяющие точно отмерять необходимое количество корма в граммах.

Без весов очень легко ошибиться, а для некоторых пород даже небольшое превышение нормы может привести к лишнему весу в будущем.

Правило №4

Жидкость играет важнейшую роль в поддержании жизнедеятельности организма животного. У собаки всегда должна быть свежая, чистая вода в свободном доступе.

Менять ее необходимо как минимум один раз в день, а в жаркую погоду — чаще, чтобы предотвратить развитие микроорганизмов в миске.

Правило №5

Кормить собаку остатками со своего стола категорически запрещено. Если питомец хотя бы раз получит лакомство с вашего стола, отучить его от попрошайничества будет крайне сложно. Кроме того, следует помнить, что многие продукты, привычные для нас, представляют смертельную опасность для животных. Альтернативным вариантом являются специальные лакомства из зоомагазинов или небольшие кусочки овощей и фруктов, например, огурца, яблока, моркови. При этом важно следить за индивидуальной реакцией организма.

«Лишний вес — одна из основных причин сокращения жизни у собак. Недостаток витаминов также незамедлительно скажется на здоровье питомца. Именно поэтому так важно подходить к вопросу питания столь серьезно», — заключил кинолог.

