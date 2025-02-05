Кинолог дал советы по переводу собаки на натуральное питание

Из-за ухода с российского рынка части иностранных производителей, поднятия цен на корм для животных некоторые хозяева нашли альтернативу, а другие задумались о переходе на натуральное питание. Чтобы перевести питомца на натуральное кормление, важно соблюдать некоторые нюансы, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Любая резкая смена рациона — стресс для пищеварительного тракта. Некоторые считают, что кормление собаки мясом и крупой — это и есть натуральное питание. Но это далеко не так. При переходе на натуральное кормление важно грамотно составлять рацион питомца, отсутствие необходимых полезных элементов может серьезно навредить здоровью собаки», — сказал Голубев.

По его словам, перед сменой рациона следует получить консультацию ветврача. Не всем собакам может подойти натуральное питание. Есть животные, которые страдают от хронических заболеваний или имеют другие проблемы со здоровьем. К уходу за ними нужен особый подход, некоторым назначен специализированный лечебный корм, который содержит необходимые для выздоровления элементы. Составить натуральный рацион в этом случае достаточно сложно или даже невозможно.

Специалист предупредил, что еда со стола — это не натуральное кормление. Человеческая пища чаще всего не подходит, чтобы кормить ею любимца. Приготовленное мясо, гречка или макароны — все это отлично насыщает человека, но не собаку.

Голубев посоветовал при составлении рациона ориентироваться на индивидуальные особенности животного: порода, возраст, активность, состояние здоровья. Питомцу необходимы животные продукты во всем разнообразии. В рационе должно быть 40-70% мяса: говядина, баранина, конина, курица и утка. Мясных субпродуктов должно быть не больше 20% (кусочки легкого, сердечки, печень, желудки), овощей — не более 15%, фруктов — 5%. Можно добавлять в пищу яйца. То есть нельзя просто купить мясо и кормить им собаку.

«Собаки — хищники, устройство челюстей, особенности желудочно-кишечного тракта, ферментативная система приспособлены к тому, чтобы животное питалось сырым мясом. Хищники употребляют углеводы в очень маленьком объеме. Именно поэтому каши не подходят для того, чтобы кормить ими питомца на постоянной основе», — отметил кинолог.

Он рассказал, что каши — это тяжелое и обедненное питание для питомцев. Если в рационе собаки будет содержаться большое количество круп, это может привести к изменению среды желудочно-кишечного тракта. Поэтому следует следить за количеством круп в рационе.

Эксперт напомнил, что мясные и куриные кости (головки крупных трубчатых костей, позвоночник, шея, хвост, спинки птиц, головы птиц и рыб) даются только в сыром виде. В ином случае это может привести к проблемам с ЖКТ животного.

«Любые вареные, тушенные, жаренные кости исключаются категорически, поскольку они могут серьезно повредить пищеварительный тракт собаки и стать причиной закупорки кишечника. Кроме того, помните, что трубчатые кости птиц не рекомендуется давать даже сырыми», — заключил Голубев.